Туктамышева рассказала об опустошении после короткой программы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги своего выступления в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Японии, передает «Советский спорт».

«Я очень довольна тем, как выступила в короткой программе. Я нервничала больше, чем на Skate Canada. Мне было нелегко кататься, потому что немного хотелось спать. Но я вложила всю энергию в программу, так как очень хотела выступить отлично. Сейчас я ощущаю эмоциональную опустошенность и хочу восстановиться к произвольной программе. Хочется все выполнить лучше, чем в Канаде», — цитирует Туктамышеву официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

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Фигуристка отметила, что небольшой отрыв от японки Сатоко Мияхары был ожидаем.

«Сатоко — очень сильная фигуристка. Завтра нас ждет интересное сражение. Надеюсь, мы все выступим здорово. Пусть победит сильнейший», — добавила россиянка.

Туктамышева лидирует после короткой программы на Гран-при Японии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр — 2002 Илья Авербух заявил, что Туктамышевой будет сложно удержать лидерство в произвольной программе.