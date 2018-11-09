Фигуристы Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при Японии
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Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт занимают первое место после короткой программы на Гран-при Японии, сообщает ТАСС.
За свое выступление они получили 73,48 балла. Вторыми стали представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (70,66 балла). Третью позицию занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (67,70).
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Также 9 ноября свои короткие программы представят одиночницы. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Фигурное катание. Гран-при Японии. Спортивные пары. Короткая программа
1. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 73,48;
2. Пэн Чэн / Цзинь Ян (Китай) — 70,66;
3. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 67,70