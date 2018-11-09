Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
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Молодежная сборная России уступила сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче Суперсерии, сообщает ТАСС.
Встреча прошла в канадском городе Сарния и завершилась со счетом 3:1 в пользу местной команды.
Единственную шайбу в составе российской команды на свой счет записал нападающий Павел Шэн.
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Таким образом, счет в противостоянии подопечных Валерия Брагина и сборных канадских лиг стал 2:1 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону по хоккею нравится молодежная сборная России.
Суперсерия Россия U20 — Канада U20. Третий матч
Канада OHL — Россия U20 — 3:1
1:0 – Рэтклифф (Хейтон) – 04:55 (5x5),
2:0 – Энтвистл – 18:05 (бул),
2:1 – Шэн (Старков) – 19:17 (5x5),
3:1 – Хейтон (Меркли, Лайл) – 29:42 (5x5)