Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии

Эпизод матча между молодежной сборной России по хоккею и командой Западной хоккейной лиги (WHL)... CHL Images
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Молодежная сборная России уступила сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче Суперсерии, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в канадском городе Сарния и завершилась со счетом 3:1 в пользу местной команды.

Единственную шайбу в составе российской команды на свой счет записал нападающий Павел Шэн.

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Таким образом, счет в противостоянии подопечных Валерия Брагина и сборных канадских лиг стал 2:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону по хоккею нравится молодежная сборная России.

Суперсерия Россия U20 — Канада U20. Третий матч
Канада OHL — Россия U20 — 3:1
1:0 – Рэтклифф (Хейтон) – 04:55 (5x5),
2:0 – Энтвистл – 18:05 (бул),
2:1 – Шэн (Старков) – 19:17 (5x5),
3:1 – Хейтон (Меркли, Лайл) – 29:42 (5x5)