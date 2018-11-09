Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

«Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар» принесли в копилку России 0,883 балла в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Советский спорт».

«Спартак» дома одолел «Рейнджерс» со счетом 4:3, петербургский клуб на выезде сыграл вничью с «Бордо» (1:1), а «Краснодар» обыграл «Стандард» (2:1).

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Таким образом, у своего ближайшего конкурента Франции Россия отыграла 0,716 балла. Россия по-прежнему располагается на шестой строчке рейтинга и имеет в своем зачете 48,382 балла. Франция — пятая, в активе которой 53,165 балла.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отреагировал на обвинения в нарушении правил фэйр-плей.