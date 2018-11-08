Семин назвал своего преемника в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого он хотел бы видеть на своем месте, передает «Матч ТВ».

Специалист в шутку отметил, что было бы неплохо, если бы «железнодорожников» возглавил нынешний главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Реклама

«Симеоне! А если серьезно, то все, кто заканчивал карьеру в «Локомотиве», становились хорошими тренерами. Потому что «Локомотив» — это хорошая команда, которая много работает. Владимир Маминов, например, мог бы быть преемником», — заявил Семин.

Ранее форвард «Локомотива» Федор Смолов выразил готовность сыграть целый матч.