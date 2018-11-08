«Норникель» запустил брендированный поезд в московском метро

В московском метро появился белый, нарядный электропоезд, оформленный в фирменных цветах Универсиады - зимних студенческих игр, которые пройдут в начале следующего марта в Красноярске. Инициатором запуска стал «Норникель» - генеральный партнёр Универсиады.

Состав будет курсировать по кольцевой линии в течение нескольких месяцев, вплоть до начала Универсиады. Универсиада - студенческий аналог Олимпиады - пройдет со 2 по 12 марта следующего года в Красноярске и, как ожидается, соберет более трех тысяч спортсменов и около двухсот тысяч гостей. Каждый вагон брендированного поезда рассказывает о зимних видах спорта, в которых студенты со всего мира будут состязаться друг с другом. Среди них - биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, шорт-трек, фристайл и многие другие.

Реклама

Оформление вагонов посвящено не только спорту, но также сибирской природе, традициям, коренным народам. Вся информация о Сибири и предстоящей Универсиаде подается в виде коротких, интересных и запоминающихся историй, которые одновременно и развлекут, и расширят кругозор. Кроме того, у каждого пассажира будет возможность сделать фото вместе с Ю-лайкой - талисманом Универсиады, который время от времени будет появляться в поезде.

Московское метро ежедневно перемещает 600 000 пассажиров, причем, не только москвичей, но и гостей столицы. Это создает уникальные возможности для продвижения Универсиады-2019, которое по значимости стоит в одном ряду с сочинской Олимпиадой и Чемпионатом мира по футболу.

Запуск поезда – не первая инициатива «Норникеля» по поддержке Студенческих игр. При участии компании написана официальная песня Универсиады, проводится Эстафеты огня, российский этап которой стартовал в конце сентября. «Норникель» проводит международную коммуникационную кампанию «Follow Up Siberia!». Три самолета авиакомпании «НордСтар», принадлежащей «Норникелю», брендированы символикой Студенческих игр.

Помимо этого, «Норникель» ведет непосредственную подготовку фанпарка «Бобровый лог» к соревнованиям по горным лыжам. Совокупный вклад компании в подготовку и проведение Универсиады превышает 2 млрд руб.

«Мы считаем важным поддерживать студенческие проекты. В Красноярске соберутся лидеры студенческого движения со всего мира, то есть, те ребята, которые через несколько лет будут формировать повестку развития своих стран и международных отношений», - сказал статс-секретарь – вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов. «Поэтому участие в Универсиаде – это вклад не только в будущее нашей страны, но и во взаимопонимание, кросс-культурные коммуникации и дружбу между молодежью из разных стран».