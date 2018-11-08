58 атлетов из России не смогли выступать в нейтральном статусе в 2018 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не позволила 58-ти российским атлетам выступать в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

Спортсмены не смогли выступить на международных соревнованиях из-за отсутствия нейтрального статуса. Об этом рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

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«В 2018 году ИААФ предоставила возможность российским спортсменам, желающим выступать на международных стартах, подать заявку на получение нейтрального статуса.

Всего было подано 209 заявок, получено 74 допуска и 58 отказов. Остальные спортсмены продолжают ожидать решений, у шести легкоатлетов нейтральный статут был отозван», — заявила Юхарева.

В 2016 году было принято решение разрешить российским атлетам, которые соответствовали критериям ИААФ, выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты нарушали антидопинговые правила 22 раза.