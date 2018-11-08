Самедов: Кокорин должен был иметь веские причины для нападений

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «360».

Футболист считает, что общество не должно связывать инцидент с избиениями со спортом.

Реклама

«Я думаю, в этой ситуации не стоит делать акцент на то, что они футболисты. Люди совершили ошибку — да. Но в первую очередь это люди, не надо делить на профессии. И я не думаю, что это как-то должно сказаться на отношении общества к футболистам», — поделился мнением игрок красно-белых.

Также он отметил, что нападения 8 октября не сосуществуют характеру форварда петербургской команды.

«Зная Александра, очень сложно мне объяснить, почему он так поступил. Наверное, для этого должны были быть очень веские причины. Но в любом случае нельзя так, конечно, делать. Но я этого человека знаю очень хорошо и знаю его положительные стороны, потому что для меня он остается в любом случае очень порядочным, хорошим парнем», — заключил Самедов.

На данный момент Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее жена полузащитника «горожан» заявила, что встретилась со своим мужем в следственном изоляторе.