Президент «Пскова-747» раскритиковал антидопинговую систему в России

Президент клуба «Псков-747» Алексей Севостьянов прокомментировал информацию относительно того, что защитник команды Иван Ершов нарушил антидопинговые правила, передает RT.

Глава отметил, что Российский футбольный союз (РФС) известил его о положительной допинг-пробе игрока.

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«Напрямую с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) мы не общаемся, всю информацию получаем от РФС. Именно союз поставил нас в известность, что у игрока нашей команды возникли проблемы с допингом», — рассказал президент.

Также он поделился мнением о том, что система проверки спортсменов на употребление запрещенных веществ в России еще не отлажена.

«Проверка каждого футболиста стоит порядка 30—40 тыс. рублей. Если производить подобные действия со всей командой, сумма выйдет очень большая. Более того, даже при наличии необходимых финансовых средств я как владелец клуба не могу провести тестирование у себя в регионе. В целом вся система нашего футбола в отношении отслеживания и работы с допингом сырая», — заключил Севостьянов.

На данный момент в сторону Ершова не были применены какие-либо санкции.

Ранее шведский лыжник и победитель Олимпиады 2014 года Ларс Нельсон высказался относительно последствий допингового скандала с участием российских спортсменов.