Овечкин вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел в лидеры снайперской гонки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» капитан столичного клуба сравнял счет.

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Теперь на счету Овечкина 18 (12+6) очков. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве.