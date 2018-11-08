Фанаты ЦСКА пытались устроить драку с болельщиками «Ромы»

Несколько фанатов московского ЦСКА пытались устроить драку с болельщиками «Ромы» в центре Москвы перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

«Перед матчем с «Ромой» несколько десятков фанатов московского клуба попытались атаковать своих оппонентов из Рима. Они... не применяли в драке никаких предметов, которые можно использовать как оружие.

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Тем не менее римляне уклонились от участия в драке и более-менее организованно отошли в отель, где проживают во время пребывания в Москве», — рассказал источник в правоохранительных органах.

В результате конфликта были разбиты стекла в нескольких окнах здания, расположенного на улице Воронцово Поле.

Отмечается, что в отношении фанатов возбуждено дело о хулиганстве.

Встреча между ЦСКА и «Ромой», которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.