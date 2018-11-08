«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов
Видео по теме
╳
Туринский «Ювентус» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличился Хуан Мата, также автогол на счету полузащитника «Ювентуса» Алекса Сандро. У хозяев мяч забил Криштиану Роналду.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ювентус» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы H. «Манчестер Юнайтед» (семь очков) располагается на второй строчке.
Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
«Ювентус» (Турин, Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) — 1:2
Голы: 1:0 — Роналду, 65; 1:1 — Мата, 86; 1:2 — Сандро, 90 (автогол)