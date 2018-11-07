Роналду включен в стартовый состав «Ювентуса» на матч с «МЮ»
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Туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед» назвали составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
С первых минут в составе «Ювентуса» выйдет бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Де Шильо, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Роналду.
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Запасные: Перин, Бенатиа, Матюиди, Барцальи, Манджукич, Канселу, Ругани.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Алексис, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Байи, Дармиан, Фред, Феллайни, Мата, Рэшфорд.
«Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.