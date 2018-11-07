Россия забила 13 мячей команде США в пляжном футболе

Сборная России разгромила команду США во втором матче группы В Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ), со счетом 13:3, сообщает ТАСС.

Среди россиян пятью мячами отметился Федор Земсков (1-я, 19-я, 24-я, 29-я и 32-я и 36-я минуты), дубль оформил Юрий Крашенинников (17, 35). По одному мячу в ворота соперника забили Андрей Новиков (5), Артур Папоротный (6), Дмитрий Шишин (20), Кирилл Романов (21) и Алексей Павленко (34). В сборной США дублем отличился Кристофер Альбистон, Дэвид Мондрагон забил один мяч.

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Накануне сборная России обыграла в сложном матче команду Таити со счетом 7:6.

На данный момент в активе россиян шесть очков после двух игр. Ближайший матч подопечные Михаила Лихачева проведут 8 ноября против сборной Ирана, имеющей три очка и одну игру в запасе.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по пляжному футболу в 2019 году пройдет в Парагвае.