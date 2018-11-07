Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции

Российскому предпринимателю Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения в коррупции в Монако, сообщает «Советский спорт».

По информации агентства Bloomberg, вместе с россиянином по тому же делу проходят супруга и сын экс-министра юстиции города Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде. Днем ранее прокуратура княжества Монако задержала миллиардера, однако затем отпустила под подписку о невыезде.

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51-летний Рыболовлев приобрел команду монегасков в декабре 2011 года, и в сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции. Сейчас команда Тьерри Анри находится на предпоследней строчке таблицы Лиги 1, имея в копилке лишь семь очков после 12 матчей.

Ранее российское посольство потребовало от властей Монако объяснить арест Рыболовлева.