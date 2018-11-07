Черчесов рассказал о своей встрече с Головиным в Монако

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время рабочей командировки в Монако встретился с российским полузащитником Александром Головиным, сообщает «Советский спорт».

22-летний футболист из-за травмы пропустил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (0:4).

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«Поездка была запланирована заранее, жаль только, что Саша Головин не вышел во вторник на поле из-за повреждения. После того, как он сегодня побывал у медиков, мы с ним встретились, поговорили. Пока решили подождать пару дней и посмотреть, как он будет себя чувствовать. Тогда и решим, приедет он 12 ноября в Новогорск или нет.

Также утром я побывал на базе «Монако» и побеседовал с главным тренером команды Тьерри Анри, спортивным ди⁠ректором клуба Майклом Эменало. Это был профессиональный разговор коллег, причем не только о Головине, но и в целом о европейском и мировом футболе. По мере возможности практикую такие встречи и считаю их очень полезными. Также хотел бы поблагодарить руководство «Монако» в лице вице-президента Вадима Васильева за содействие, оказанное в организации этой поездки», — приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Олег Артемов, агент Головина, рассказал о сроках восстановления футболиста от травмы, полученной им во встрече с «Реймсом» в чемпионате Франции (0:1).