Легенда итальянского тенниса назвал особенности игры Федерера

Экс-четвертая ракетка мира и победитель «Ролан Гаррос» 1976 года Адриано Панатта признался, что в современном теннисе следит лишь за некоторыми теннисистами, сообщает «Советский спорт».

«Если честно, я сейчас нечасто смотрю теннис. Иногда я смотрю матчи, которые мне интересны. Но кроме Роджера Федерера и нескольких итальянских теннисистов, все остальные играют примерно в одинаковой манере. В то же время мне нравится спорт, это – настоящее шоу.

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С кем мог бы себя сравнить из нынешних игроков? Не знаю, я был менее спокойным. Когда я стал старше, научился себя контролировать, но мне до сих пор нравится шутить», — цитирует Панатту итальянская газета Libero.

Панатта был единственным игроком, который сумел победить легендарного шведа Бьорна Борга на «Ролан Гаррос». За свою карьеру итальянец выиграл десять различных титулов. Свою карьеру Панатта завершил в 1983 году.

Ранее третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу в финале турнира в Базеле над румыном Мариушем Копилом (7:6 (7:5), 6:4).