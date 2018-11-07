«Локомотив» потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов подряд

Московский «Локомотив» потерпел поражение в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с португальским «Порту». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей голами отметились Эктор Эррера, Мусса Марега, Хесус Корона и Отавио.

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У «железнодорожников» автором единственного забитого мяча стал Джефферсон Фарфан.

Таким образом, «Локомотив» потерпел четвертое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов подряд. После 4-го тура подопечные Юрия Семина занимают последнее место в группе D, не набрав ни одного балла. «Порту» является лидером группы, имея в своем активе десять очков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

«Порту» (Португалия) — «Локомотив» (Россия) — 4:1

Голы: 1:0 — Эррера — 2, 2:0 — Марега — 42, 2:1 — Фарфан — 59, 3:1 — Корона — 67, 4:1 — Отавио — 90+3