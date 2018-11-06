Стал известен призовой доход Шараповой за всю карьеру теннисистки
Видео по теме
╳
Стал известен призовой доход экс-первой ракетки мира Марии Шараповой за всю профессиональную карьеру, сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы Женской теннисной ассоциации (WTA), спортсменка заработала $38 млн 342 тыс.
Таким образом, россиянка занимает третье место в топе заработанных призовых за карьеру. Первая строчка принадлежит американке Серенк Уильямс с $88,223 млн, вторая — ее сестре Винусе Уильямс ($40,931 млн).
Реклама
Шарапова является победительницей 39 турниров WTA.
Ранее третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу в финале турнира в Базеле над румыном Мариушем Копилом (7:6 (7:5), 6:4).