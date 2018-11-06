Дацюка назвали самым ценным хоккеистом олимпийской сборной России

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк получил приз как самый ценный хоккеист национальной команды по итогам сезона 2017/18, сообщает ТАСС с церемонии награждения премии «Герои хоккея».

Дацюк являлся капитаном команды олимпийских атлетов из России, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Двумя другими номинантами были нападающий Никита Гусев, сравнявший счет на последней минуте финального матча Игр с немцами (4:3 в овертайме), и вратарь Василий Кошечкин.

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Лучшим снайпером сборной стал Кирилл Капризов, забросивший 16 шайб, лучшим бомбардиром — Никита Гусев, записавший в свой актив 27 (9+18) очков по системе гол+пас.

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