Головин пропустит минимум две недели из-за травмы

Олег Артемов, агент полузащитника французского «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал о сроках восстановления футболиста от травмы, полученной им во встрече с «Реймсом» в чемпионате Франции (0:1), сообщает «Чемпионат.com».

«Сегодняшнюю игру с «Брюгге» и матч чемпионата с «Пари Сен-Жермен» в воскресенье он пропустит точно. Лечение займет минимум две недели», — сказал Артемов.

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Головин из-за повреждения не попал в заявку на матч «Монако» – «Брюгге» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится 6 ноября на домашнем стадионе монегасков «Луи II». Матч начнется в 20.55 по московскому времени, за его текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на «Газете.Ru».

Ранее в «Монако» отреагировали на публикацию об обвинениях владельца клуба.