НОК США начал отзыв полномочий у Федерации спортивной гимнастики из-за харрасмента

Национальный олимпийский комитет (НОК) США начал процедуру отзыва полномочий у Федерации спортивной гимнастики США в связи со скандалом вокруг домогательств к несовершеннолетним спортсменкам экс-врача женской сборной страны Ларри Нассара, сообщает ТАСС.

«Сегодня я пишу, чтобы уведомить вас о решении Национального олимпийского комитета США предпринять начальные шаги для отзыва у Федерации спортивной гимнастики США статуса органа управления национальной гимнастикой. Также мы хотим предложить руководителям организации опцию добровольного сложения полномочий.

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«Вы можете спросить, почему это происходит именно сейчас. Короткий ответ заключается в том, что вызовов, с которыми столкнулась Федерация, очень много для того, чтобы организация смогла с ними справиться. Мы на протяжении последних месяцев тесно взаимодействовали с новым правлением гимнастики США [USAG], чтобы поддержать его. Однако, несмотря на упорные усилия, правление продолжает страдать, а это нечестно по отношению к гимнастике в стране», — пояснила главный управляющий НОК США Сара Хиршланд в опубликованном заявлении.

Скандал вынудил президента Федерации спортивной гимнастики США Керри Перри уйти в отставку спустя всего 9 месяцев после того, как заняла данный пост.

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