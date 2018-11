Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

Стали известны турнирные расклады Итого турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает «Советский спорт».

Как говорится на официальном сайте организации, в группе Ллейтона Хьюитта сыграют швейцарец Роджер Федерер, южноафриканец Кевин Андерсон, австриец Доминик Тим и японец Кеи Нисикори.

В группе Густаво Куэртена выступят серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джон Изнер.

22-летний россиянин Карен Хачанов, одержавший победу на турнире в Париже, является вторым запасным и сможет выступить на соревнованиях только в случае отказа одного из спортсменов.

Итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Джокович завершит сезон первым в рейтинге ATP в пятый раз.

