СМИ: Кононов написал заявление об увольнении из «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, сообщает «СЭ».

По информации издания, специалист написал заявление об увольнении из тульского клуба в связи с возможным назначением в московский «Спартак». Отмечается, что красно-белые заплатят «канонирам» компенсацию в размере €500 тыс за тренера.

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Также стало известно, что вместе с Кононовым в «Спартак» перейдут его помощники: ассистент Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Суарес Сантьяго Хесус и Фотопулос Стергиос, а также тренер-аналитик Михаил Кожевников.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал слухи о назначении в «Спартак».