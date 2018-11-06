Олимпийский чемпион предложил запретить спортсменам избираться в Госдуму

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов категорично высказался о деятельности спортсменов в Госдуме, передает «Советский спорт».

«Надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев.

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Занимайтесь своим делом! Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия», — приводит слова Тихонова его собственный сайт.

В Госдуме на текущий момент работают олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали решение IBU относительно статуса СБР.