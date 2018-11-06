Дацюк обрадовался невызову в сборную России

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк прокомментировал свой невызов в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла, передает «РИА Новости».

«Слабо провел первый матч, не помог команде. Теперь будет пауза, проведем, можно сказать, небольшую предсезонку. Сергей Андронов расстроился, что его не вызвали в сборную? А я обрадовался, что его не вызвали. Шучу, я обрадовался, что меня не вызвали», — рассказал Дацюк.

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Кубок Карьяла пройдет с 8 по 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Дацюк не намерен завершать карьеру хоккеиста.