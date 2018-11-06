Шведский лыжник назвал «уродством» сохранение россиянами медалей ОИ-2014

Шведский лыжник и победитель Олимпиады 2014 года Ларс Нельсон поделился мнением о последствиях допингового скандала с участием российских спортсменов, передает «Советский спорт».

33-летний швед выразил сожаление, что российские спортсмены, которые, по его мнению, якобы принимали допинг, сохранили медали Олимпиады.

Реклама

«Я следил за тем, что произошло после Сочи. Читал довольно много, в том числе доклад Макларена. Но обо всем этом я узнал впервые, а там в Сочи была одна вещь, о которой все забыли. Информация, пришедшая сразу после Олимпиады, о том, что русские вдыхают инертный газ.

Мы так и не узнали всей правды об Играх в Сочи. Мне кажется, не может быть никаких сомнений в том, что русские что-то делали. Жаль, что они сохранили свои медали. Лично для меня это неважно, но это нехорошо, как-то уродливо и очень неправильно», — цитирует Нельсона Expressen.

Ранее сообщалось, что четырех российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг.