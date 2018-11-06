СМИ: «Краснодар» хочет арендовать у «Спартака» Глушакова

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в зимнее трансферное окно может оказаться в «Краснодаре», сообщает «Спорт День за Днем».

По информации издания, краснодарский клуб рассматривает вариант с арендой хавбека до конца сезона из-за проблем с лимитом на легионеров после того, как лишился Павла Мамаева.

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31-летний Глушаков в последние месяцы находится в опале у болельщиков красно-белых. В сентябре россиянин был отстранен от работы с первой командой «Спартака» тогдашним тренером Массимо Каррерой. После скандального ухода итальянца Глушаков вернулся в основу «Спартака», однако фанаты клуба оказались недовольны этим решением, намекая на то, что именно Глушаков стал одной из причин отставки Карреры.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» высказались относительно шанса появления Глушакова в команде.