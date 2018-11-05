Головин не вошел в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов

Полузащитник сборной России Александр Головин не поможет команде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», сообщает «Советский спорт».

Главный тренер французской команды Тьерри Анри не стал включать футболиста в заявку из-за травмы лодыжки.

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Вратари: Бенальо, Бадиашиле.

Защитники: Бадьяшил, Баррека, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Сидибе, Туре.

Полузащитники: Аит-Беннассер, Шадли, Грандсир, Тилеманс, Мбоула, Массенго, Диоп.

Нападающие: Силла, Гуано, Фалькао.

Матч состоится 6 ноября в 20.55 по московскому времени.

Ранее в «Монако» отреагировали на публикацию об обвинениях владельца клуба.