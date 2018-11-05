Экс-тренер «Анжи» сравнил стиль игры сборной России и «Барселоны»

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян пркоомментировал состав футболистов, которые вызваны в сборную России для подготовки к матчам со Швецией и Германией, передает Sport24.

Стоит отметить, что в сборную были вызваны защитник Кирилл Набабкин, нападающий Федор Чалов и форвард Антон Заболотный.

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«Я не вижу сегодня у нашей сборной со старта сочетания с двумя форвардами. Пока мы должны играть в пять полузащитников. И один ярко выраженный центральный форвард. А нападающий второго темпа у нас может быть. Он должен быть хорош в созидании и отборе, выполняя большой объем работы. То, за счет чего сегодня играет сборная, дает плоды.

Совершенно очевидно, что мы начнем играть, например, как «Барселона». Но не начнем играть как «Манчестер Сити». То, во что мы сегодня играем, нужно в этом направлении развивать и укреплять», — поделился Григорян.

Игра с Германией будет носить товарищеский характер и пройдет 15 ноября в Лейпциге, матч со Швецией в рамках Лиги наций состоится 20 ноября в Сольна.

Ранее назван список игроков сборной России на матчи с Германией и Швецией.