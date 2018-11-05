Премьер-министр России рассказал о своей спортивной форме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, как держит спортивную форму, сообщает «РИА Новости».

«Спортом, вообще, должен заниматься практически любой человек, если он хочет быть успешным и востребованным. Я, действительно, и в университете занимался спортом, и в школьные годы. Это была и гребля, и некоторое время я занимался, действительно, атлетикой. В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять. Я плаваю, катаюсь на велосипеде, иногда играю в бадминтон, зимой катаюсь на горных лыжах», — сказал Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

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Кроме того Медведев отметил, что не придерживается жестких диет, но старается есть здоровую пищу.

«Китайская еда, на мой взгляд, полезная, потому что она имеет глубокую историю и особые секреты приготовления», — подчеркнул он.

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