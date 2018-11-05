Шмейхель: воспоминания о падающем вертолете навсегда останутся со мной

Вратарь английского «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал о своих воспоминаниях о крушении вертолета рядом с домашним стадионом «Лестера» 27 октября, в котором погиб владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха и еще четыре человека, сообщает «Советский спорт».

Шмейхель был одним из первых на месте крушения и попытался прорваться на место падения вертолета, но его не пустили полицейские.

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«Я был на поле и помахал ему рукой, когда он взлетел. Я все видел своими глазами. Эти воспоминания навсегда останутся со мной, к сожалению. Это не самые лучшие воспоминания, но вокруг меня есть хорошие люди, которые готовы меня поддержать. Клуб проявил себя с лучшей стороны, и все получили ту поддержку, в которой и нуждались.

Вишай объединил всех нас внутри команды. Он выстроил целую культуру. Мы все стали семьей и останемся ею после его трагического ухода. Для нас не важно, какую позицию человек занимает в клубе. Игроки, тренеры, охранники, ассистенты — все являются полноправными членами семьи», — приводит слова Шмейхеля Daily Mail.

Датский голкипер перешел в «Лестер» в 2011 году, и тем же летом клуб приобрел Шриваддханапрабха. С тех пор Шмейхель провел в составе английской команды более 300 игр и стал с «Лестером» чемпионом английской премьер-лиги по итогам сезона-2015/16.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования английскому клубу.