«Ливерпуль» не включил Шакири в заявку из соображений безопасности

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джердан Шакири не включен в заявку мерсисайдского клуба на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против сербского «Црвены Звезды», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу «Ливерпуля».

Встреча пройдет в Белграде 6 ноября. Решение тренерского штаба не брать швейцарского футболиста косоварского происхождения в Сербию продиктовано соображениями безопасности.

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Во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 между Швейцарией и Сербией (2:1) Шакири отпраздновал гол политическим жестом — демонстрирацией кистями рук птицы, что является отсылкой к изображенному на гербе Албании двуглавому орлу. За это игрок впоследствии был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (€7 632). Шакири родился в семье косовских албанцев.

Ранее защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о выбранной тактике на матч с «Ромой».