Гаттузо уверен в заслуженности победы «Милана»

Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о выездной победе над «Удинезе» в 11-м туре Серии А, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 95-й минуте рефери удалил с поля защитника «Удинезе» Брама Нуйтинка. Спустя две минуты защитник гостей Алессио Романьоли забил единственный мяч в этой игре.

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«Мы приехали сюда, имея много травм в составе, но я думаю, что мы заслужили победу. «Удинезе — очень сильная физически команда, агрессивная и опасная. Мне очень понравилось наша игра.

Игуаин почувствовал боли в спине. У него были проблемы до и после операции семь или восемь лет назад, но это не кажется серьёзным. Надеюсь, что это несерьёзно», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia

Ранее «Лацио» одержал победу с крупным счетом над СПАЛом в матче 11-го тура Серии А.