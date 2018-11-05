Мейвезер прокомментировал свой будущий бой в ММА

Многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер прокомментировал свой будущий бой по правилам смешанных единоборств (ММА), сообщает «Советский спорт».

Поединок пройдет в Токио 31 декабря в рамках организации Rizin. Соперником 41-летнего американца станет 20-летний представитель Японии кикбоксер Тенсин Нацукава.

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«Я хотел сделать что-то другое. Хотел показать свои навыки за пределами США и участвовать в особом бою. Хочу дать людям то, чего они хотят — кровь, пот и слезы.

Весовая категория и правила боя будут обсуждаться в течение следующих нескольких недель», — приводят слова Мейвезера «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не намерен ехать на второе слушание по делу о драке после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.