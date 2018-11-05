Защитник «Зенита» пожаловался на тяжелый график

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету прокомментировал итог матча 13-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата» (1:0), сообщает «Советский спорт».

«Мы хорошо знали, что за команда «Ахмат» и что они играют очень организованно. Мы понимали, что легко нам не будет. Но нам удалось забить в первом тайме, а в дальнейшем мы продолжали создавать моменты. Думаю, во втором тайме мы больше были настроены просто контролировать ход игры. В итоге у нас все получилось как надо.

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Все соперники в России настраиваются на «Зениту» по-особенному и хотят нас обыграть. Нам же тяжело играть в матчах через два дня на третий. В любом случае, все игроки, разумеется, полностью отдают все силы на поле. Это, конечно, нелегко, но все выкладываются, даже если не готовы на 100%. Очень важно, что в подобных матчах мы все равно набираем нужные очки.

В матчах с «Крыльями» и «Ахматом» мы продемонстрировали не лучший футбол, но сегодня мы радуемся и улыбаемся, поскольку нам удалось победить», — приводит слова Нету пресс-служба «Зенита».

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