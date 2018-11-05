Форвард «Урала» считает неправильным отношение болельщиков к Глушакову

Нападающий екатеринбургского «Урала» Владимир Ильин прокомментировал отношение болельщиков московского «Спартака» к полузащитнику команды Денису Глушакову, передает Sport24.

Напомним, что во время матча против «Урала» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщики красно-белых скандировали оскорбления в адрес хавбека столичного клуба.

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«Слышал заряды в адрес Глушакова. Считаю, это неправильно. Многое на него свалилось: и семейные проблемы, и вот это еще. Шанс реабилитироваться у него есть. Главное, чтобы тренер ему доверял», — поделился мнением Ильин.

Также зрители вое время игры критиковали исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо и владельца команды Леонида Федуна.

Ранее фанаты московской команды назвали игроков клоунами.