Менеджер Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Мейвезером

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, назвал маловероятным проведение боя с 41-летним боксером Флойдом Мейвезером по правилам MMA, сообщает «Советский спорт».

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что боя по правилам бокса не будет.

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«Я не думаю, что хоть какая-то атлетическая комиссия разрешит проведение этого боя по правилам MMA. Это будет незаконно. Это будет добровольное непредумышленное убийство.

Хабиб большой. Когда он будет боксировать, то закроет его своим телом и измотает его. Я уверен на сто процентов, что Хабиб может победить.

Думаю, Флойд просто хочет быть актуальным. Ему 57 лет. Почти 60… Он не сможет сделать ничего против Хабиба», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Ранее бойцы чемпионата Джон Джонс и Александр Густафссон чуть не подрались после дуэли взглядов.