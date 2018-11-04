Хавбек «Ливерпуля» доигрывал матч с «Арсеналом» со сломанным носом

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил травму в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала» (1:1), сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», Милнер сломал нос после столкновения с партнером по команде Джо Гомесом. Однако, хавбек доиграл матч и даже забил мяч в ворота «Арсенала». У «Арсенала отличился Александр Ляказетт после передачи Алекса Ивоби.

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«Ливерпуль» является лидером АПЛ после 11-ти туров, команда набрала 27 очков. «Арсенал» продлил беспроигрышную серию до девяти встреч и закрепился на 4-м месте (23 очка).

Ранее мяч Ляказетта спас «Арсенал» от поражения в матче с «Ливерпулем».