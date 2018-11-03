Паненкова: победить можно даже Загитову

Российская фигуристка Дарья Паненкова, занявшая шестое место на этапе Гран-при в Финляндии, заявила о желании превзойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову, сообщает «РИА Новости».

На этапе Гран-при в Хельсинки Паненкова уступила одержавшей победу Загитовой более 50 баллов.

Реклама

«Нет предела совершенству, победить можно всех, в том числе и Алину. Только для этого надо работать даже не на 200 процентов, а на 500. А как работает Алина, я знаю. И стараюсь работать так же, как она. Пока что не получается, но буду стараться.

Она работает и над прыжками, и над хореографией, и над скольжением одновременно. У меня другая структура тела, другая техника прыжков, вращений и скольжения. У меня не получается совмещать «три в одном». У меня получается «два в одном». Поэтому я слабее ее, но я буду стараться», — сказала фигуристка.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию из Хельсинки.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала соперницу Загитовой на этапе Гран-при в Финляндии.