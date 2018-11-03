«Фиорентина» и «Рома» сыграли вничью в 11-м туре Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» из Флоренции и «Рома» из Рима сыграли вничью — 1:1, сообщает «Советский спорт».

В этой встрече по мячу забили Жордан Верету и Алессандро Флоренци. «Фиорентина» и «Рома» после 11 игр сезона в Серии А имеют по 16 очков и занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице соответственно. При этом для «Ромы» эта ничья стала второй подряд, а для «Фиорентины» — третьей.

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Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

«Фиорентина» (Флоренция) — «Рома» (Рим) — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Верету (пенальти), 33; 1:1 — Флоренци, 85.