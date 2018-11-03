Рахимов избран президентом Международной ассоциации бокса

Узбекистанец Гафур Рахимов избран на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС.

За кандидатуру 67-летнего Рахимова на выборах, которые прошли в Москве, было отдано 86 голосов. Всего в голосовании, которое походило в бумажной форме, приняло участие 137 делегатов. Для победы кандидату необходимо было набрать 70 голосов.

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В ноябре прошлого года президент федерации Чинг-Куо Ву, руководивший организацией с 2006 года, ушел в отставку, его место временно занял вице-президент AIBA Франко Фальчинелли. На внеочередном конгрессе организации в январе нынешнего года исполняющим обязанности президента был избран Рахимов.

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