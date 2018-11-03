Суд отклонил апелляцию на продление ареста экс-владельца «Кубани»

Бывший владелец краснодарской «Кубани» Олег Мкртчан продолжает находиться под стражей до 5 января 2019 года, сообщает РАПСИ.

Московский городской суд отклонил апелляцию на арест предпринимателя, которому 3 октября Басманный суд продлил меру пресечения.

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«Постановление Басманного суда Москвы от 3 октября, согласно которому мера пресечения в отношении Мкртчана в виде содержания под стражей продлена на 3 месяца, оставлено без изменений, жалоба защиты — без удовлетворения», — заявила пресс-служба суда.

Мкртчана обвиняют в мошенничестве на сумму более одного млрд. рублей.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо должен выплатить штраф за экологический ущерб в Порту-Алегри.