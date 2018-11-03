Нурмагомедов поддержал Кормье перед боем за титул чемпиона UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал действующего чемпиона организации Даниэля Кормье перед предстоящим поединком, передает «Советский спорт».

Дагестанский спортсмен назвал американца лидером команды бойцов смешанного стиля (ММА).

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«Я знаю тебя долгое время, и ты – настоящий капитан нашей команды АКА. Ты – чемпион и в октагоне и за его пределами», — подчеркнул Нурмагомедов.

Кормье предстоит бой с Дерриком Льюисом за титул чемпиона UFC в тяжелом весе (до 120 кг).

Ранее бойцы чемпионата Джон Джонс и Александр Густафссон чуть не подрались после дуэли взглядов.