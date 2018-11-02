Бендтнер получил 50 суток тюрьмы

Нападающий норвежского «Русенборга» Никлас Бендтнер приговорен к 50-дневному тюремному заключению, сообщает Sverigesradio.

Датчанин подвергся санкциям за избиение водителя такси. Адвокат форварда уже подал апелляцию на решение суда.

Сообщается, что ночью третьего сентября Бендтнер уезжал вместе с девушкой на такси и остался неудовлетворен поездкой, отказавшись оплачивать счет. Водитель такси нецензурно выругался в адрес Бендтнера и проехал до банка, куда зашел 30-летний футболист, продолжая оскорблять спортсмена. Датчанин не сдержался и ударил водителя, сломав тому челюсть.

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Бендтнер выступал за лондонский «Арсенал» в период с 2005 по 2014 год, а за национальную команду сыграл в 81 матче, забив 30 мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Кокорин будут ходить в спортзал отдельно друг от друга.