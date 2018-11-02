Главный тренер «Ювентуса» назвал фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал фаворита Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

«В этом году главный претендент на победу в Лиге чемпионов — это «Барселона». Вам просто нужно посмотреть их матчи. Все просто. Они — фавориты турнира, а мы входим в четверку главных претендентов. Но нам нужно сохранять спокойствие», — цитирует Аллегри Football Italia.

Ранее бывший президент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал своего фаворита на получение ежегодной футбольной награды «Золотой мяч» в 2018 году.