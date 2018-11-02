Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Монреалем»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась счетом 6:4 в пользу хозяев, несмотря на то, что российский форвард «Кэпиталз» исполнил дубль.
Ранее защитник американского «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич высказался относительно поражения в матче NHL Global Games 2018 с канадским «Виннипег Джетс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» (Канада) — «Вашингтон» (США) — 6:4 (1:1, 2:3, 3:0)
1:0 — Котканиеми (Армиа) — 02:28
1:1 — Эллер (Нисканен, Стивенсон) — 06:16
2:1 — Галлахер (Татар) — 20:32
3:1 — Галлахер (Татар, Дано) — 23:06
3:2 — Овечкин (Кузнецов, Врана) — 26:49
3:3 — Эллер (Коннолли) — 27:59
3:4 — Овечкин (Орлов, Нисканен) — 32:53
4:4 — Котканиеми (Лехконен, Мете) — 56:56
5:4 — Доми (Райлли) — 59:38
6:4 — Армиа (Дано) — 59:40