Гендиректор «Енисея» рассказал о возможной смене тренерского штаба

Генеральный директор красноярского «Енисея» Денис Рубцов высказался относительно слухов об отставке тренера команды Дмитрия Аленичева из-за серии поражений, передают «Известия».

Глава заявил, что до матча клуба с махачкалинским «Анжи» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) увольнять руководство никого не намерено.

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«До выходных не будет ничего — до матча «Анжи» смены тренерского штаба точно не будет. Что касается перестановок до перерыва на игры сборных, посмотрим. Сначала нужно переговорить с тренерским штабом о путях выхода из этого положения, узнать, как они все это видят. Но кадровых перестановок пока не будет», — подчеркнул Рубцов.

Встреча махачкалинской команды с красноярской состоится 5 ноября в 19.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился мнением об атмосфере на матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Спартака».