Российский защитник «Флориды» пригласил клубы КХЛ в США

Защитник американского «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич высказался относительно поражения в матче NHL Global Games 2018 с канадским «Виннипег Джетс», передает «Спорт-Экспресс».

Российский хоккеист поделился надеждами на то, что клубы Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) приедут биться ха победу с Национальной (НХЛ).

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«Чем больше болельщиков из разных стран, тем круче. Это для всех здорово. Единственное, что ребята тяжело перелеты переносят. Но я, кстати, нормально. С акклиматизацией проблемы. Так что лучше бы клубы КХЛ к нам приехали. Если российская команда приедет во Флориду, то, думаю, придет очень много народу. Русских там много. В первые две недели я там вообще по-английски не разговаривал», — рассказал Киселевич.

Американская команда проиграла сопернику со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что вице-президент СКА и вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает необходимым проводить матчи между командами КХЛ и НХЛ.