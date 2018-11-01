Руководство «Спартака» встретилось с фанатами

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов 31 октября встретился с болельщиками красно-белых для обсуждения недавней отставки главного тренера команды Массимо Карреры, сообщает Sport 24.

Основной темой встречи стало обсуждение компромисса в вопросе поведения болельщиков на трибунах во время ближайших матчей «Спартака».

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Напомним, что многие фанаты москвичей остались недовольны решением руководства клуба в отношении Карреры и потребовали отставки Измайлова и гендиректора клуба Сергея Родионова.

О принятых на данной встрече решениях пока не сообщается.

Ранее экс-наставник «Реала» Хулен Лопетеги отказался возглавить «Спартак».